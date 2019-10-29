Сбербанк обновил линейку кредитов для малого и среднего бизнеса .

«Оборотный кредит» предоставляется на финансирование текущих расходов, любые бизнес-цели, реализацию контрактов, участие в тендерах, рефинансирование оборотных кредитов других банков. Минимальная сумма финансирования — 100 тыс. рублей, максимальная сумма ограничена только финансовым состоянием заемщика или стоимостью предмета залога (до 5 млн рублей для кредитов без залога на любые бизнес-цели под подтверждение целевого использования). Срок кредитования — от одного месяца до трех лет (предусмотрена возможность отсрочки погашения основного долга до трех месяцев). Минимальная процентная ставка составляет 11% годовых (ставка действует при сроке кредитования два года, сумме кредита более 5 млн рублей и залоге имущества). Программа доступна как без обеспечения, так и под залог имущества (залоговое имущество подлежит обязательному страхованию), поручительство физического лица и/или юридических лиц, гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Комиссия за выдачу кредита отсутствует.

При выборе цели использования кредита — «на любые бизнес-цели» без залога срок рассмотрения заявки составит до трех рабочих дней (со дня представления заемщиком полного пакета документов), подтверждение расходования кредитных средств не требуется, проводится упрощенный анализ финансовой деятельности заемщика. Для стандартных заемщиков процентная ставка устанавливается в размере 17% годовых, в случае погашения кредитов сторонних банков — 15,5% годовых, для действующих и повторных клиентов банка — 16% годовых.

С помощью «Инвестиционного кредита» заемщики смогут приобрести основные средства для бизнеса (недвижимость, транспорт, оборудование), осуществить модернизацию производства, текущий ремонт основных активов бизнеса, погасить текущую задолженность перед другими банками или лизинговыми компаниями, осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая объекты малоэтажного строительства.

При использовании денежных средств для строительства, ремонта, приобретения транспорта, оборудования, недвижимости, для рефинансирования кредитов сторонних банков или лизинговых компаний срок кредитования составит от одного месяца до десяти лет (срок кредитования может быть увеличен до 15 лет для заемщиков, финансируемых в рамках программ льготного кредитования). Процентная ставка определяется индивидуально. Минимальный размер кредита — 100 тыс. рублей, максимальный определяется платежеспособностью заемщика. Обеспечением может выступать имущество (обязательно требуется страхование залога) и поручительство физических и/или юридических лиц, возможно кредитование без залога. Может быть предоставлена отсрочка погашения кредита — до 12 месяцев.

В случае использования денежных средств для приобретения жилой недвижимости (опция доступна только для компаний-ООО или индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 60 млн рублей и при сроке ведения бизнеса более 12 месяцев) срок финансирования составит от одного месяца до 15 лет, процентная ставка — 13,9% годовых, сумма финансирования — от 100 тыс. до 10 млн рублей. В качестве обеспечения потребуется предоставить приобретаемые объекты недвижимости и поручительство физических и/или юридических лиц (минимальный размер собственных средств при залоге приобретаемого имущества — от 20%). Обязательно требуется страхование залога. Комиссии за выдачу кредита отсутствуют.

«Овердрафтный кредит» предоставляется на срок до трех лет (транши от 30 до 90 календарных дней) в сумме от 50 тыс. до 17 млн рублей. Процентная ставка — от 12% годовых (действует при сроке кредитования 12 месяцев). В качестве обеспечения требуется поручительство физических лиц — основных владельцев бизнеса, а также юридических лиц, связанных с заемщиком. Плата за открытие лимита овердрафтного кредита: 1% от установленного лимита овердрафтного кредита при сроке договора до 366 дней, 1,1% при сроке договора от 367 до 731 дня, 1,2% при сроке договора от 732 до 1 080 дней, но не менее 10 тыс. и не более 50 тыс. рублей (взимается единовременно до выдачи кредитных средств). Период действия лимита овердрафтного кредита — 30 календарных дней (первый период действия лимита составляет 31 календарный день); лимит пересматривается по истечении каждых 30 календарных дней.

Кредит «На проект» предоставляется на вложения во внеоборотные и оборотные активы путем инвестиций в развитие новых и текущих направлений деятельности заемщика, строительство, рефинансирование кредитов сторонних банков, выданных на цели инвестиционного и проектного финансирования, любые бизнес-цели под залог и потоки от имеющегося или приобретаемого объекта недвижимости. Сумма финансирования — от 2,5 млн до 200 млн рублей, срок кредита — от одного месяца до десяти лет, первоначальный взнос — от 20% (при кредитовании под потоки от имеющегося или приобретаемого объекта недвижимости не требуется). Процентная ставка — от 11% годовых (действует при сроке кредитования десять лет и сумме кредита более 5 млн рублей). Допускается отсрочка погашения основного долга — до 12 месяцев. В качестве обеспечения принимается поручительство физического или юридического лица, при кредитовании под потоки от имеющегося или приобретаемого объекта недвижимости — залог данного объекта коммерческой недвижимости, залог имеющегося и приобретаемого имущества, гарантии организаций поддержки малого бизнеса.

Программы подойдут резидентам РФ (ИП и ООО) с годовой выручкой не более 400 млн рублей, осуществляющим свою деятельность не менее трех месяцев для торговли или при предоставлении в залог векселя Сбербанка, не менее шести месяцев для остальных видов деятельности, кроме сезонных, и не менее 12 месяцев для сезонных видов деятельности (в том числе при кредитовании на любые бизнес-цели).



«Оформление заявки на любой кредит доступно онлайн, такая возможность есть как у действующих клиентов банка, так и у новых заемщиков: анкета заполнятся онлайн, далее требуется прикрепить учредительные и регистрационные документы юридического лица или индивидуального предпринимателя, финансовую отчетность, документы по хозяйственной деятельности, отправить заявку с пакетом документов и дождаться решения о выдаче кредита», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.