Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2020 года обеспечить принятие закона по использованию цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг, говорится в сообщении на сайте правительства.

Это поручение адресовано Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов власти и Банка России. Соответствующий пункт содержится в списке поручений премьер-министра правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которые направлены на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года.

«Обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок — 1 июля 2020 года», — говорится в списке поручений.

Кроме того, указанным ведомствам поручено до 1 июля 2021 года обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы.

