Подкомиссия по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины». Также утвержден порядок их работы, по которому до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена, пишет «Коммерсант» . Так, в инфраструктуре «гильотины» задействовано более 700 профильных специалистов.

Схема рассмотрения заявок на отмену и подтверждение регуляторных актов с 2021 года в рамках «гильотины» будет двухуровневой. Сначала пакеты нормативно-правовых актов (НПА) и предложения будут рассматриваться экспертами. На втором уровне пакеты сохраняемых и аннулируемых НПА будут согласовывать по принципу «двух ключей» сопредседатели групп. В случае неразрешимых разногласий между ними вопрос будет решаться в подкомиссии по «гильотине» под руководством замглавы аппарата правительства Юрия Любимова, а в сложных случаях — в правительственной комиссии во главе с вице-премьером Константином Чуйченко. Текущий контроль за деятельностью рабочих групп также будет сосредоточен вне ФОИВ.

Группы должны полноценно приступить к работе с ноября 2019 года, а поскольку большая часть правительственных актов по «гильотине» уже принята, формирование инфраструктуры «гильотины» на этом, видимо, закончено. Обновлен до рабочей версии сайт knd.ac.gov.ru (контроль-надзор.рф), предоставляющий возможность внесения внешних инициатив по изменению НПА — форма «регуляторных абсурдов».