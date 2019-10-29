Правительство РФ определило, где граждане смогут узнать, относятся ли они к категории предпенсионеров. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ устанавливает перечень услуг, которые можно получать в любом представительстве того или иного органа власти, независимо от места проживания или регистрации получателя услуги, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Правда, в последнем случае, ведомство должно заключить с МФЦ соглашение о взаимодействии.

Понятие «предпенсинный возраст» закреплено в нормах законодательства РФ, которые вступили в силу в текущем году — это возраст за пять лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Для предпенсионеров в российском законодательстве предусмотрен целый ряд специальных льгот.

В частности, их нельзя уволить — за это предусмотрена уголовная ответственность работодателя, им положены ежегодно два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации, кроме того, для них установлены такие же налоговые льготы, как и для граждан, достигших пенсионного возраста.

По действующим нормам, женщины 1964—1966 годов рождения и мужчины 1959—1961 годов рождения считаются предпенсионерами уже с начала 2019 года, женщины 1967 и мужчины 1962 года — с 2021 года.

Согласно распоряжению, в любом отделении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ, можно будет получить информацию об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, подать запрос на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, а так же на выплату пенсии гражданам, выехавшим на постоянное проживание за рубеж. Аналогичные нормы приняты и в отношении запросов о размере материнского капитала.