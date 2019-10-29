Инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%, а в следующем — снизится до 3%. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

«Инфляция в России уже снизилась до 3,3%. По итогам года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,5%. В следующем году инфляция снизится до уровня около 3%», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что дефляционный тренд оставляет Центральному банку более широкое окно возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.

Банк России на прошлой неделе снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019-го с 4—4,5 до 3,2—3,7%. ЦБ отмечал, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4% после 4,3% в августе.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что уровень инфляции на 2019 год составит 3,8%. Однако глава ведомства Максим Орешкин говорил, что рост потребительских цен по итогам текущего года будет «гораздо ниже» официального прогноза.

