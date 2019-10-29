Теневой рынок самозанятости для россиян остается важным источником рабочей силы: к нему обращались 50% участников опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Всего 1% россиян негативно относятся к теневому рынку труда, и только 2% говорят о «скорее отрицательном» отношении, а 88,8% работающих готовы поддерживать деятельность людей, которые трудятся без официального оформления, в зависимости от собственного благосостояния.

В рамках исследования участникам был предложен список из 11 видов услуг (работ) с просьбой рассказать, какие из них те покупали у частников за прошедший месяц и почему. Опрошено было 1 215 человек (официально трудоустроенных граждан) в 27 субъектах РФ. Ответы сравнивались с данными прошлых исследований разных лет.

Доля тех, кто обращается за неофициальными услугами, немного снижается. Так, в 2006 году к теневому рынку труда обращались 56% опрошенных, в 2016 году — 51,3%.

Расходы граждан на эти услуги также уменьшились. В 2013 году одно домохозяйство тратило в среднем 7,4 тыс. рублей на услуги самозанятых, в 2016-м — 6,1 тыс., в 2019-м — около 4,8 тыс. рублей.

«Основной фактор, определяющий количество потребителей теневого рынка товаров и услуг, — уровень материального положения семей, — объясняет автор исследования директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. — Чем он выше, тем больше включенность потребителей в данный процесс. Представления о том, что это неправильно, не имеют для них значения».

За один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников (12,3%), массажистов и медсестер (11,9%), пользовались частной службой автосервиса (10,3%). Респонденты шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских (9,5%), нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники (9%), обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике (7,1%). Еще 5% участников опроса платили за выполнение строительных работ, 3% приглашали бебиситтера для ребенка или сиделку для пожилых членов семьи, а 1,7% предпочитали услуги частников для уборки квартиры или ведения домашнего хозяйства. Все это оплачивалось «из рук в руки».

Популярность многих услуг снизилась. В 2006 году жители России ежемесячно платили частникам за условные 2,2 услуги или работы. В 2013 году они передавали деньги «из рук в руки» за условные 1,9 услуги, в 2016 году — за 1,7, а в 2019-м — за 1,6 услуги.

В 2001 году 15,8% нанимали частников для ремонта квартиры, в 2019 году — 9%. За пошив и ремонт одежды в начале 2000-х платили почти 20%, сегодня — 9,5%. В 2004 и 2006 годах пятая часть опрошенных использовала частным образом услуги медсестер и массажистов, сегодня — только 11,9%.

Снизились и финансовые возможности россиян. В 2016 году одно усредненное домохозяйство платило «мимо кассы» за налаживание сантехники и мелкий ремонт в квартире 27,9 тыс. рублей, а в 2019 году, как можно понять из релиза, — до 15,1 тыс. рублей.

В 2019 году всего 6% респондентов оплачивали занятия с частным педагогом для своего ребенка, несмотря на то что опрос проводился в топовом для репетиторов месяце (апреле). В 2001 году за частную помощь ребенку по школьным предметам и для сдачи государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) выкладывали деньги 10,5% опрошенных, в 2004-м — 9,8%, в 2006-м — 10,4%. Вскоре после введения обязательного ЕГЭ россияне снизили свои расходы на репетиторов: в 2013 году они тратили на эти цели всего 4,6%.

Сегодня количество обращений к частным преподавателям, готовящим к ЕГЭ, вновь растет, хотя в субъектах РФ наблюдается снижение стоимости репетиторских услуг. Если в 2016 году респонденты потратили на них в среднем 5,9 тыс. рублей в месяц, то в 2019-м — только 4,1 тыс. (при доле обращений за ними 5,7% и 6%).

В 2019 году участники опроса израсходовали на подготовку своих детей к ЕГЭ меньше средств, чем на ремонт компьютеров и бытовой техники, но больше, чем на присмотр за детьми и пожилыми членами семьи.

Более трети участников исследования (42,4%) признались, что благодаря оплате «из рук в руки» услуги обходятся им дешевле (не надо платить налоги). 36,6% не нравится медлительность аналогичных сервисных центров, которые тратят время на оформление договора. Еще 31,4% убеждены, что помогают родным и друзьям, приглашая кандидатов по их рекомендации. 25,5% оценивают полученные услуги не слишком высоко (только как «приемлемые») и, возможно, поэтому не считают необходимым их официально оформлять. 23,9% уверены, что частники работают более оперативно. 14,2% сказали, что им проще попросить об услуге знакомых или соседей, а 16,2% признались, что по привычке обращаются к одним и тем же людям.

Только 8,1% опрошенных смущает тот факт, что они передали рабочим деньги без договоров и уплаты налогов; 59,9% сказали, что это их не беспокоит, 27,6% — что скорее не беспокоит.



За развитие самозанятости как формы экономической деятельности высказались 76,4% опрошенных.

