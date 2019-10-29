Министерство финансов в среду, 30 октября 2019 года, проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на сумму 20 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном на сайте ведомства сообщении. На аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26229RMFS с датой погашения 12 ноября 2025 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Также будет проведен аукцион по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 24020RMFS с датой погашения 27 июля 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.