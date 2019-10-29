Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года верифицировать свои сведения об уровне бедности в России данными о налогах и страховых взносах, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства. Отдельно планируется изучать бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми, сообщает РБК . Проект постановления поступил в Минфин и находится на рассмотрении.

Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, пояснили в Росстате.

Реализация статистических планов потребует дополнительных федеральных расходов: на 2020 год необходимо 368,3 млн рублей, на 2021-й — 502,4 млн рублей, на 2022 год — 401,9 млн рублей. Основная часть средств пойдет на исследования Росстата по целевым выборкам: на 2020 год — 194,1 млн рублей; на 2021-й — 202,4 млн рублей; на 2022 год — 202,4 млн рублей. Результаты исследований по целевым выборкам будут опубликованы Росстатом в 2021 году, следует из проекта постановления.

Также Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по группам: cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, граждане старшего поколения, женщины с детьми.