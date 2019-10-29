Банк «Русский Стандарт» запустил в мобильном банке RSB Mobile опцию оплаты товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей. Совершать покупки таким способом можно в розничных магазинах и на интернет-сайтах, которые подключены к сервису, уточняется в сообщении кредитной организации.

«Покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП на кассе или при завершении онлайн-покупки. Затем с помощью RSB Mobile отсканировать QR-код, который отображается на терминале торговой точки или на экране компьютера (при заказе на сайте). Далее — подтвердить оплату», — рассказали в «Русском Стандарте».

Благодаря технологии universal links при сканировании такого QR-кода стандартной камерой iPhonе или Android также автоматически переадресует покупателя в мобильный банк. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки.



В разделе «Выписка по карте» мобильного приложения пользователи смогут видеть, в каком магазине была произведена покупка. Совершенные операции отображаются со специальной иконкой «СБП». Комиссия за платеж не взимается.