Переводы осуществляются между счетами физических лиц, обслуживающихся в любом подключенном к сервису СБП банке; сервис доступен круглосуточно для всех клиентов.

При реализации проекта в МКБ была выполнена интеграция сервиса СБП с существующей банковской IT-инфраструктурой, благодаря чему доступ к услуге осуществляется через удобный

и привычный клиентам банка сервис МКБ-Онлайн.

«МКБ всегда стремится повысить качество и уровень сервиса для своих клиентов. Этой цели однозначно будет способствовать услуга межбанковских переводов по номеру телефона. На протяжении 5 лет сотрудничества банк и Compass Plus успешно реализовали множество проектов. В наших планах реализация еще одной масштабной совместной задачи, касающейся новой возможности оплаты товаров и услуг», – отметил начальник управления процессингового центра МКБ Константин Пармухин.

«Мы гордимся многолетним сотрудничеством с МКБ и рады предоставить банку наши программные решения для такого важного и масштабного проекта, как внедрение СБП, – заявил Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Надеемся, что текущий

и будущие совместные проекты помогут банку всегда быть на шаг впереди конкурентов».

О ПАО «Московский кредитный банк»:

ПАО «Московский кредитный банк» работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов, частных лиц и финансовых организаций, предлагая универсальные продукты и услуги для широкой аудитории, а также разрабатывая специальные программы с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий клиентов. МКБ является участником ведущих ассоциаций и объединений банковского сообщества, включая систему страхования вкладов, и обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление банковской деятельности. МКБ входит в список 11 системно значимых банков, опубликованный Банком России.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.