Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт — Mastercard Inc. — по итогам девяти месяцев 2019 года выросла на 21% в годовом выражении и составила 6,018 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,87 доллара против 4,73 доллара годом ранее. Выручка Mastercard в годовом выражении увеличилась на 12%, до 12,469 млрд долларов.

По итогам III квартала показатель чистой прибыли увеличился на 11% к уровню прошлого года и составил 2,108 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,07 доллара против 1,82 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 2,15 доллара при прогнозе в 2,01 доллара. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 15% — до 4,467 млрд долларов, прогноз составлял 4,4 млрд.

По состоянию на 30 сентября 2019 года компанией было выпущено 2,6 млрд карт Mastercard и Maestro. За III квартал компания также выкупила около 6,4 млн своих акций на сумму около 1,8 млрд долларов и выплатила дивиденды на сумму в 335 млн долларов. Компания отмечает, что количество трансакций за три отчетных месяца выросло на 20%, что стало одним из факторов, поддержавших показатель выручки.

На предварительных торгах акции компании растут в цене на 1%.