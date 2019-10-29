Центральный банк России обновил график опорных заседаний совета директоров по ключевой ставке в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Опорные заседания Совета директоров Банка России 7 февраля — это также будет первое заседание в следующем году, — 24 апреля, 24 июля и 23 октября будут сопровождаться проведением пресс-конференции председателя Банка России. В пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным прогнозом.

«Новый график заседаний позволит Совету директоров Банка России учесть более полный набор статистических данных на опорных заседаниях, по итогам которых обновляется макроэкономический прогноз; синхронизировать выпуск основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики с опорным заседанием совета директоров Банка России в октябре 2020 года», — говорится в сообщении регулятора.