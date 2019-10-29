Банк ЗЕНИТ запустил крупный операционный центр в Липецке. Его сотрудники будут обслуживать клиентов со всей страны. Открытие ХАБа – это ключевой этап трансформации бизнеса Банковской Группы ЗЕНИТ. В середине ноября 2019 года дочерний банк Группы, ПАО «Липецкомбанк» начнет работать под брендом «Банк ЗЕНИТ».

В мероприятии приняли участие представитель акционера Банка ЗЕНИТ - заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» Нурислам Сюбаев, главный управляющий директор ПАО «Банк ЗЕНИТ» Александр Тищенко, генеральный директор ПАО «Липецккомбанк» Михаил Пожидаев, старший вице-президент ПАО «Банк ЗЕНИТ» Константин Рыбаков, заместитель председателя правления ПАО «Банка ЗЕНИТ» Дмитрий Юрин.

Новый операционный центр Банка ЗЕНИТ объединил в себе функции бэк-офиса и контакт-центра, став второй функциональной площадкой для сопровождения деятельности объединенного банка. Первый ХАБ был открыт Банком ЗЕНИТ в Альметьевске в 2018 году. В случаях загрузки или недоступности одного из них, банк сможет обеспечить качественный сервис клиентам.

«Сегодня Банк ЗЕНИТ стал еще ближе к достижению стратегической цели – обеспечить первоклассный сервис для клиентов. С запуском ХАБа мы оптимизируем бизнес-функции, повысим скорость принятия решений и качество обслуживания. Вместе с ключевым акционером ПАО «Татнефть» банк реализует программу развития в Липецкой области, поэтапно наращивая свое присутствие. Чтобы оставаться удобным и надежным партнером для жителей регион, банк продолжит совершенствовать продуктовую линейку и внедрять технологичные решения», - подчеркнул Александр Тищенко.

«Открытие ХАБа - это важный шаг на пути к повышению эффективности банка. Мы объединили нескольких видов деятельности на одной площадке, что позволит постепенно улучшать качество операционных процессов и объем продаж банковских продуктов. В ХАБе создано 110 рабочих мест, в следующем году запланировано расширение штата до 170 человек. Таким образом, Банк ЗЕНИТ сохранит штатную численность сотрудников после завершения объединения с Липецкомбанком», - отметил Михаил Пожидаев.