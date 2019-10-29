Таким образом, организаторы мероприятия в лице аналитического агентства «БизнесДром» и делового журнала «Банковское обозрение» отметили созданную банком «Восточный» экосистему продуктов и сервисов для предпринимателей.

Построенная экосистема позволяет предпринимателям оперативно решать все текущие задачи бизнеса. Она включает в себя не только привычные банковские продукты для предпринимателей, но и комплексные решения, например пакеты РКО, подходящие под разные типы и масштабы бизнеса, а также многочисленные партнерские сервисы, например торговый, мобильный и интернет-эквайринг, онлайн-кассы, онлайн-бухгалтерию, многочисленные бонусы от партнеров: от рекламных сертификатов до CRM-систем.

Сегодня банк «Восточный» - не просто кредитная организация, оказывающая финансовую поддержку предпринимателям, а настоящий поставщик комплексных решений для бизнеса. И все эти решения доступны в том числе на удаленной платформе, на которой клиент может совершать практически все операции, необходимые для функционирования его бизнеса, а также подключать или отключать нужные ему услуги.

«Для банка «Восточный» создание сервисов для представителей малого и среднего бизнеса является одним из магистральных направлений деятельности. Сегодня мы развиваем комплексное продуктово-сервисное предложение, которое позволяет удовлетворить все потребности клиента как в банковских, так и в небанковских продуктах, что достигается в синергии с нашими партнерами. Мы очень рады, что усилия банка «Восточный» в этом направлении получили признание ведущих экспертов. Получение награды на форуме FinSME-2019 для нас предмет особой гордости и мотивация к дальнейшей работе», – отметил и.о. председателя правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян.