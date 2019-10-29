Банк «Открытие» выпустил кредитную карту «120 дней». Особенностью нового продукта является отмена обязательных ежемесячных платежей по карте в течение льготного периода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Таким образом, «120 дней» стала первой кредитной картой на российском рынке с честным грейс-периодом, который составляет, как следует из названия продукта, до 120 календарных дней. Еще одним важным преимуществом нового продукта является снятие наличных в рамках кредитного лимита в банкоматах любых кредитных организаций по всему миру без комиссии», — говорится в релизе.

Ставка кредитования по карте составляет от 13,9% годовых, кредитный лимит — до 500 тыс. рублей.

Карта «120 дней» выпускается на базе международной платежной системы Visa. При выполнении условий (сумма покупок по карте должна составлять от 5 тыс. рублей ежемесячно) обслуживание кредитной карты будет бесплатным.

«120 дней» «Открытия» не имеет аналогов на российском рынке, — отмечает директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. — Разрабатывая этот продукт, мы постарались учесть максимум потребностей и пожеланий пользователей кредитных карт. Это и отмена всех платежей в течение грейс-периода, и беспроцентное снятие наличных по всему миру, и бесплатное обслуживание».