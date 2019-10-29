Кредитная линия объемом 530 млн рублей открыта на финансирование строительства трех жилых домов площадью 21,6 тысяч квадратных метров, входящих в комплексную застройку 7-го и 8-го микрорайонов в восточной части г. Ижевск. Срок кредитования — 3 года.

Застраиваемый район является самым крупным проектом комплексного развития территории в Ижевске и включает в себя 43 дома, из которых 23 уже сдано.

«Обширная экспертиза банка в проектном финансировании позволила нам участвовать в столь масштабном региональном инфраструктурном проекте, — заявил региональный управляющий ОО «Ижевский» Альфа-Банка Алексей Медведев. — Эта сделка имеет большое значение для формирования долгосрочного сотрудничества Альфа-Банка с крупнейшими застройщиками Удмуртской Республики. Мы заинтересованы наращивать объемы кредитования жилищного строительства и рассматриваем возможность участия в других проектах ГК АСПЭК».

«ГК «АСПЭК-Домстрой» входит в тройку крупнейших застройщиков Удмуртской Республики по текущим объемам строительства и ввода жилья и реализует в среднем 3 564 кв. м. жилья ежемесячно. Мы высоко партнерство с Альфа-Банком, благодаря которому нам удалось реализовать в намеченный срок новый интересный проект», — отметил генеральный директор ООО «АСПЭК-Домстрой» Павел Глухов.

Согласно 214-ФЗ, с июля 2019 года российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны использовать для взаиморасчетов счета эскроу. Альфа-Банк входит в перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

В настоящее время банк рассматривает около 70 заявок от застройщиков из различных российских регионов.