Несмотря на то, что вероятность снижения ставки на следующем заседании составляет уже 94%, оно все еще способно преподнести сюрпризы.

СМИ на прошлой неделе были все больше поглощены покупкой Softbank пакета акций WeWork, не уделив должного внимания увеличению ФРБ Нью Йорка лимитов по операциям овернайт на рынке краткосрочного кредитования с $75 млрд до $120 млрд, начиная с 24 октября. Сохраняющаяся напряженность на рынке репо, несмотря на снижения ставки в этом году уже два раза, слабая выходящая статистика, нерешенные торговые споры, а также Brexit могут подтолкнуть ФРС начать готовить рынок к тому, что корректировка ДКП может продлить чуть дольше.

Нужно понимать, что ситуация на рынке репо вынуждает занимать проактивную позицию ФРС, однако, члены регулятора неоднократно подчеркивали, что данные действия не являются частью программы количественного смягчения.

Пока трудно утверждать, что ФРС продолжит активно снижать ставки, так как последнее время ФРС ни раз заявляла, что при формировании ДКП будет ориентироваться на изменяющиеся внешние факторы, ккоторым можно отнести как Brexit, такие как торговые войны.