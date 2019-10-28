Через два-три года в РФ появится новая крупная банковская экосистема, пишут «Известия» . ВТБ создаст IT-платформу, в которую будут входить сервис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия, маркетплейс банковских услуг, рассказал на днях изданию первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин. Таким образом, госбанк будет конкурировать с крупнейшей экосистемой Сбербанка, а также, с высокой долей вероятности, опередит появление маркетплейса ЦБ, отмечает газета.

У ВТБ готовы решения по восьми проектам, входящим в цифровую экосистему, но к концу года их будет еще больше. Четыре сервиса развернуты в пилотном режиме: это виртуальный оператор «ВТБ Мобайл», маркетплейс банковских услуг «Юником-24», жилищная экосистема и оператор фискальных данных. Уже приняты решения по цифровой бухгалтерии и B2B-коннекту, где малый бизнес сможет подключиться к зарубежным торговым площадкам (например, к Ali Express) и найти поставщиков.

«Мы рассчитываем, что в 2020 году состоится запуск проектов в промышленную эксплуатацию, а в 2021—2022-м — полноценное развертывание экосистемы», — рассказал Олюнин.

Главным продуктом цифровой платформы, скорее всего, будет жилищная экосистема. Это платформа для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а также ремонта и дальнейшего обустройства. Процесс поиска жилья будет проходить в цифровом формате и режиме одного окна. Сервису придется конкурировать с «ДомКликом» Сбербанка. По словам Олюнина, первый выход на клиентов «Жилищной экосистемы» планируется в январе — марте 2020 года, когда станут доступны некоторые сервисы, включая электронную регистрацию недвижимости и возможность взять кредит на платформе. Она будет рассчитана на 10 млн пользователей.

Напомним, запуск жилищной экосистемы банк ВТБ анонсировал в июле этого года. Тогда сообщалось, что в сентябре будет запущена бета-версия с первыми сервисами подбора дизайна и электронной регистрации, а в декабре — расширенная версия новой платформы. Генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» был назначен Вячеслав Дусалеев.

О том, что ВТБ создает цифровую экосистему, стало известно в начале 2019 года, когда банк разместил документы на сайте госзакупок. От подрядчика требовалось разработать стратегию для развития партнерских сервисов, на основе которых будет создана платформа ВТБ. Также было необходимо определить потенциал экосистем конкурентов — Сбербанка, Газпромбанка и Альфа-Банка. Сумма контракта — 158 млн рублей, следует из проектной документации.

Сейчас реально действующая экосистема есть только у двух кредитных организаций — у Сбербанка и Тинькофф Банка, указывают «Известия». У госбанка в нее входят такие сервисы, как сотовая связь («СберМобайл»), маркетплейс «Беру!», услуги по хранению данных, бюро кредитных историй, онлайн-кинотеатр «Окко», портал о городских развлечениях «Афиша», сервис доставки еды Delivery Club и т.д.

В экосистему Тинькофф Банка входят, в частности, мобильный оператор, сервисы по поиску и оплаты штрафов, хранению документов. Также в приложении банка можно купить билеты в театр и забронировать столик в ресторане.

Планирует создавать маркетплейс с различными финансовыми услугами и Центробанк. Предполагается, что это будет онлайн-платформа для работы с продуктами при помощи удаленной идентификации. На первом этапе планируется запустить открытие вкладов, покупку облигаций и ПИФов, а на втором — оформление полисов ОСАГО и получение ипотеки. Клиенту будет легко сравнить предложения финорганизаций по срокам, процентным ставкам, рейтингам. Пока запуск платформы откладывается: ЦБ ждет принятия законопроекта, который еще не прошёл второе чтение.

