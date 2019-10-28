Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, поскольку просто о них не знают. Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» (проводился в период с 13 августа по 14 октября 2019 года), подготовленного к форуму «Сообщество», который состоится 31 октября. Данные опроса приводят «Известия» .

О положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знают 72% респондентов, относящихся к этой категории населения. Осведомленность проявили лишь 25% опрошенных. Остальные, как правило, не успевают собрать необходимые документы.

По закону раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. Кроме того, у них есть право на посещение бассейнов и спорткомплексов или на получение раз в месяц выплаты за поход в театр. Пользуются такой возможностью 35% многодетных семей, а 65% о ней не слышали.

В Министерстве труда и социальной защиты «Известиям» сообщили, что получение льгот и выплат — услуга, которая предоставляется по заявлению получателя. «Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и льготы. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление», — комментируют в пресс-службе Минтруда.

До сельской местности льготы вообще почти не доходят. Например, транспортное средство или деньги на его приобретение получили лишь 1% респондентов. Большинство (60%) о таком преимуществе даже не подозревают, а еще 14% сообщили, что в их регионе такая субсидия не предусмотрена.

Больше половины опрошенных многодетных жителей села (58%) не слышали о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество, а 14% не могут ею воспользоваться в своем субъекте Федерации.

Замыкает топ-пятерку самых «неизвестных» мер господдержки в области семейной политики пособие для детей родителей-инвалидов. О нем не знают 53% таких семей. Из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%.

Данные опроса могут говорить о неэффективности процессов, которые обеспечивают выплаты и льготы, отметила в разговоре с «Известиями» директор Института социальной политики НИУ «ВШЭ» Лилия Овчарова. «Например, все семьи с детьми-инвалидами есть в реестре инвалидов. Мы потратили много средств на то, чтобы создать этот реестр на основе Пенсионного фонда, — сказала она. — И если через эту систему не проинформировали людей, что они имеют право на пособие, зачем тогда мы тратим такие деньги на создание цифровых платформ? Тогда, возможно, их лучше распределить на пособия».

По оценке директора научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, в целом по России порядка 60% льготников не знают о своих правах, сведения доводятся до них отрывочно. Когда появились многофункциональные центры, была надежда на них, но, по словам Храпылиной, «большинство сотрудников МФЦ на деле не очень подготовлены к тому, чтобы консультировать людей. Они плохо знают, кому и что положено».

В Министерстве труда «Известиям» сообщили, что до льготников информация доводится через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ.

Положительную роль в решении вопроса могут сыграть анонсированные в июле 2019 года на портале госуслуг суперсервисы, считает первый зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлия Зимова. «Все сервисы и услуги должны быть проактивны, чтобы человек сразу видел, какие льготы ему положены, и мог сразу их выбрать, просто ставя в списке галочки, а не собирая огромный пакет документов на каждую отдельную льготу», — отметила она.



Ранее в октябре первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая в программе «Первого канала» на вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек, предположил, что «многие, наверное, просто еще не знают, что есть 380 видов поддержки ». «Второе — это, возможно, сложная процедура получения того или иного вида помощи. Сейчас уже мы где-то упростили, но где-то еще остались сложности», — добавил чиновник.