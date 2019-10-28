Налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету в 10 млрд рублей, оценило Министерство финансов. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к подготовке проекта гарантированного пенсионного плана (ГПП) — с его помощью, по замыслу Минфина и ЦБ, граждане смогут обеспечить себе дополнительный доход в старости. Разработчики реформы надеются ежегодно привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей, рассчитали для «Известий» на основе данных финансового ведомства в Национальном рейтинговом агентстве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Новая система получила название «Гарантированный пенсионный план» (ГПП). По данным СМИ, ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ. Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, если они будут софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%. Стимулировать граждан к участию в новой системе также планируется за счет распространения системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы в новой системе, возможность досрочной выплаты в сложных жизненных ситуациях и наследование денег.

Минфин оценил выпадающие доходы бюджета на все эти стимулы в 10 млрд рублей, рассказал один из собеседников «Известий», близкий к разработке документа. Второй источник уточнил, что фактически можно говорить не о выпадающих доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Свое утверждение он аргументировал тем, что бюджет компенсирует эти расходы за счет того, что средства будут инвестированы в экономику, а это будет способствовать увеличению темпов ее роста. Также повышение доходов граждан в будущем будет стимулировать спрос.

Как рассчитали эксперты НРА, если основываться на оценке Минфина, ведомство надеется на ежегодный приток в систему до 360 млрд рублей. В своих расчетах специалисты агентства учитывали также потенциальную численность участников (с зарплатой от 45 тыс. рублей и выше) и ожидаемый взнос (максимально 6% для получения льгот).

«Выпадающие доходы бюджета в 10 миллиардов рублей — это, можно считать, некая «плата» за мораторий пенсионных накоплений, который длится с 2014 года», — пояснил «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Экономия бюджета на пенсионном моратории уже составила 2 трлн рублей. В этом году мера продлена до 2022 года включительно.

«Кроме того, 10 миллиардов рублей — сумма, которая, по нашему мнению, может быть достаточно легко возмещена за счет ежегодных взносов в пределах 5—10% физлиц — потенциальных участников ГПП», — добавляет представитель НРА.

Однако эксперты, опрошенные «Известиями», пока сомневаются, что ГПП в состоянии привлечь большой объем средств граждан.

«Поскольку разработчики рассчитывают на новых участников, в условиях низкого уровня доходов это нереально и было бы экономической аномалией», — считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

При этом, по его мнению, объем стимулов для граждан и работодателей сейчас минимален, что также не будет способствовать популярности нового пенсионного плана. По словам эксперта, если в правительстве надеются на рост накоплений, что выгодно с точки зрения среднесрочной и долгосрочной политики (снижаются риски инфляции и риски бедности пенсионеров в будущем, увеличиваются кредитные ресурсы), нужно предусмотреть более широкий набор льгот: «полное снятие ограничений на налоговые льготы, освобождение предприятий от всех отчислений во внебюджетные фонды и налога на прибыль средств, направляемых на пенсионное страхование сотрудников».

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах тоже полагает, что стимулы для подключения к ГПП пока довольно слабы, поэтому люди, у которых достаточно свободных средств, предпочтут индивидуальный инвестиционный счет. Сомневается эксперт и в том, что гарантированный пенсионный план будет интересен для работодателей: «Новые льготы по софинансированию не сильно отличаются от действующих по программам негосударственного пенсионного обеспечения. А роль и издержки работодателей не меньше или даже выше, чем при сборе взносов в добровольные пенсионные планы».

По оценке профессора Высшей школы экономики, бывшего первого зампреда ЦБ Олега Вьюгина, которую приводит газета «Ведомости» , потенциальная аудитория ГПП составляет 5–6 млн человек. «Нужно сразу отсечь, во-первых, тех граждан, которым хватает только на повседневные расходы. А во-вторых – наиболее состоятельную прослойку с многомиллионными накоплениями: такие люди и так пользуются индивидуальными инвестиционными продуктами для управления своим капиталом и являются скорее активными инвесторами, так что ГПП им ни к чему», — уточнил Вьюгин.

Директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев считает, что «гарантированный пенсионный план заслужит доверие граждан, скорее всего, лет через 10–15». «Например, страхование жизни развито за рубежом, потому что практика его использования передается из поколения в поколение», — поясняет он.



По словам генерального директора компании «ВТБ Пенсионный фонд» Ларисы Горчаковской, «на старте программы количество ее участников будет зависеть от того, насколько активную роль в их привлечении будет играть работодатель». По оценке фонда, «для граждан в рамках ГПП предлагается больше налоговых стимулов, чем для работодателей».