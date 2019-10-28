Сбербанк расширяет возможности переводов за рубеж: клиенты смогут делать переводы на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц. Оплатить услуги или обучение за рубежом теперь можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для перевода необходимо войти в «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — «По номеру счета», тип получателя и цель перевода. Далее указать реквизиты клиента в иностранном банке: номер счета, SWIFT-код, ФИО получателя или название организации. Деньги будут зачислены на счет адресата», — говорится в релизе .

Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, лимит на момент запуска составит 300 тыс. рублей в день или эквивалент этой суммы в валюте карты списания.

Комиссия за перевод составит 1% от суммы (минимум — 150 рублей).