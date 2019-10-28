Компания FoodPlex, акционерами которой являются Сбербанк , Rambler Group и ряд частных инвесторов, запускает новую foodtech-платформу SberFood — мобильное приложение для походов в рестораны. Об этом сообщают в понедельник в Сбербанке, уточняя, что приложение можно скачать в App Store и Google Play.

Платформа SberFood состоит из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud — CRM-системы для ресторанов с программой лояльности. «Платформа оптимизирует процесс взаимодействия ресторана и гостя, сокращая время ожидания для гостя и затраты на обслуживание для ресторана», — отмечается в релизе.

SberFood включает технологии приложений Plazius и «Афиша.Рестораны»: рекомендации и подборки ресторанов, бронирование столов, предзаказ еды и напитков, оплату и разделение счета, чаевые, доступ к акциям и программам лояльности ресторанов. Гости смогут разделить счет между собой в приложении и оплатить его удобным способом (банковской картой, наличными или через сервисы Apple Pay или Google Pay), не дожидаясь, пока официант разделит общий заказ и принесет чек. После оплаты приложение позволит оставить безналичные чаевые.

На платформе уже представлены 50 тыс. ресторанов, в том числе 10 тыс. — с возможностью дистанционного бронирования столика, 2 тыс. — с бонусами, 400 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, 100 — с предварительным заказом еды и напитков.

SberFood в настоящий момент работает в 72 городах, уточняет в тематическом материале информагентство РБК со ссылкой на гендиректора FoodPlex Никиту Нечаева.

«Оборот рынка общественного питания в России превышает 1 триллион рублей — это огромный рынок, который далек от насыщения... Платформа SberFood станет одним из якорных проектов нашей экосистемы и позволит сформировать новый стандарт потребления в индустрии», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы хотим, чтобы SberFood был в телефоне у каждого, кто посещает кафе и рестораны. С утра приложение сэкономит ваше время, избавив от очереди за кофе с помощью сервиса предварительного заказа, днем подскажет заведение поблизости с обедом по выгодной цене и поможет быстро оплатить счет, а вечером подберет идеальный ресторан для романтического свидания и в несколько нажатий забронирует для вас столик», — говорит Нечаев.

В релизе Сбербанка отмечается, что платформа призвана повысить оборачиваемость ресторана, освобождая мощности для притока новых гостей, сократить затраты на бизнес и дать заведению дополнительную многомиллионную площадку для привлечения аудитории. Многие рестораны и кафе будут предлагать привилегии, доступные только пользователям SberFood, например бонусы за посещения, которыми можно оплачивать следующие заказы, а также скидки и акции.

Рестораторам SberFood предложит сервис Marketing Cloud — полный набор инструментов для автоматизации маркетинга, настройки программы лояльности, аналитики и коммуникаций с гостями, а также возможность привлекать новых гостей, разместив на платформе опции бронирования и предзаказа. «Marketing Cloud интегрируется в кассовую систему ресторана и поможет увеличить средний чек и частоту посещений заведения постоянными гостями, а также вернуть гостей, которые перестали ходить. Таким образом сервисы SberFood помогут ресторану наполнить CRM-базу данными для эффективной работы с гостями», — уверены в Сбербанке.



Там указывают, что Marketing Cloud возьмет на себя рутинные задачи маркетолога: анализ базы гостей и сегментацию аудитории по вкусовым предпочтениям, среднему чеку, частоте посещений и другим показателям. Маркетолог сможет воспользоваться шаблонами в личном кабинете и настроить акции для каждого сегмента гостей или довериться алгоритмам системы, которые настроят подходящую привилегию для каждой группы. Инструменты Marketing Cloud дадут ресторану возможность выстроить долгосрочные отношения с гостем, предлагая новые привилегии гостям, которые стали чаще ходить и больше заказывать, и поддерживать регулярную коммуникацию с помощью email- и СМС-рассылок.