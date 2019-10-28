Треть российских покупателей (33%) стараются приобретать товары более дешевых брендов. Каждый пятый россиянин (22%) покупает только те товары, которые он точно будет использовать. Лишь 16% россиян не экономят, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».



Входе исследования выяснилось, что самую большую на данный момент категорию покупателей составляют «оптимизаторы». К ним относятся покупатели, которые стараются покупать товары более дешевых брендов и не покупать дорогие виды продуктов. За последние пять лет доля подобных покупателей увеличилась на 10 процентных пунктов и сейчас составляет ровно треть россиян (33%). Кроме того, большой по численности группой все еще остаются «рационализаторы» (22%) — покупатели, которые стараются составлять списки необходимых товаров, всегда им следовать и приобретать товары, только если уверены, что точно будут их использовать. Доля подобных покупателей снизилась на 10 п.п. за пять лет, однако по-прежнему остается довольно крупной.

Самый большой рост продемонстрировали, так называемые, «черри-пикеры», т. е. покупатели, которые всегда ищут промоакции и скидки на товары, которые они регулярно приобретают. Рост за рассматриваемый период составил целых 14 п. п., что в итоге позволило доле «черри-пикеры» вырасти более чем в пять раз (с 3% до 17%).

Ростом (с 10% до 12%) также отметились те покупатели, которые реже ходят в магазины с целью сокращения трат и контролирования своего бюджета — «запасливые». Им же свойственна и закупка товаров впрок. А вот доля покупателей, которые ни на чем не экономят и готовы платить за высокий уровень качества и обслуживания, сократилась ровно в два раза. Теперь противников экономии стало 16%, тогда как в 2014 году доля подобных покупателей составляла почти треть россиян (32%).

«Мы продолжаем наблюдать рационализацию потребительского поведения, которая идет уже не первый год, — комментирует результаты опроса президент исследовательского холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин. — Столь обыденное явление как поход в магазин теперь требует расчета полезности покупки, поэтому россияне стали чаще обращать внимание на факторы, влияющие на конечный выбор, как например промоакции или широта ассортимента брендов. И хотя все больше наших соотечественников вынуждены экономить, вместе с этим растет и уровень потребительской грамотности».