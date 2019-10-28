Заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов отменил решение судьи Верховного суда по жалобе адвоката предпринимателя Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», на изъятие в качестве вещественного доказательства декларации, поданной в налоговые органы по закону об амнистии капиталов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

Он уточнил, что «это решение было отменено в связи с процессуальным нарушением».

Адвокат обжаловал постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28 марта 2017 года по уголовному делу в отношении Израйлита о разрешении производства следственного действия — выемке документов, содержащих охраняемую законом тайну (деклараций, представленных в налоговый орган в порядке амнистии капиталов). Постановлением судьи Верховного суда РФ Ботина от 10 октября 2019 года было отказано в удовлетворении кассационной жалобы адвоката Павловского на указанное постановление.

«Заместитель председателя ВС РФ не согласился с таким решением судьи, поскольку кассационная жалоба была рассмотрена с нарушением требований закона», — пояснил Одинцов. По его словам, судья Верховного суда не учел, что уголовное дело в отношении Израйлита уже было передано для рассмотрения по существу в суд первой инстанции (Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга) и в соответствии с постановлением пленума ВС РФ от 1 июня 2017 года «О практике рассмотрения судами ходатайств по производству следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)», если уголовное дело направлено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, суд апелляционной или кассационной инстанции отказывает в принятии жалобы либо прекращает по ней производство.