«Райффайзен-Лизинг» запустил онлайн-платформу для работы с малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщили в компании, пояснив, что «работа через платформу значительно упростит процесс получения транспортных средств (автотранспорта, самоходной и специальной техники, прицепов, полуприцепов и т. д.) в лизинг для малых предприятий и ИП».

Главное новшество — возможность подключения лизинговых брокеров к платформе, что позволит клиентам подписывать договоры лизинга прямо в автосалоне. «Для рынка это уникальная услуга — до сих пор никто из лизинговых компаний такую услугу не предоставлял», — подчеркивается в релизе.

«Мы намерены сфокусироваться на развитии нового для нас канала — работе по брокерской схеме. Это в некотором роде франшиза: внешние брокеры получат доступ к нашей платформе и смогут прямо на месте, будь то автосалон или офис клиента, в течение нескольких минут получить решение от «Райффайзен-Лизинга» о возможности финансирования. При этом брокер сможет не только озвучить решение клиенту, но и сразу же подписать с ним договоры лизинга, что существенно сократит сроки проведения сделки. Мы видим большой потенциал такой схемы работы и планируем подключить значительное количество профессиональных брокеров. Малые предприятия и ИП заинтересованы в быстром получении решения по лизингу, а «Райффайзен-Лизинг», являясь одним из ведущих игроков рынка с сильным брендом, предлагает клиентам помимо скорости качественный сервис и конкурентные условия», — прокомментировал генеральный директор ООО «Райффайзен-Лизинг» Александр Бобылев.



Еще одним преимуществом новой платформы компания называет систему автоматизированного лизинга. «Процесс принятия решения полностью автоматизирован и в большинстве случаев займет всего лишь несколько минут», — отметили в компании.