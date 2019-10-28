Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года предложить, как создать условия для россиян до 18 лет, желающих заняться предпринимательством и высокими технологиями.

«Правительству РФ при участии Агентства стратегических инициатив… представить предложения по созданию условий для граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению предпринимательской деятельности, оформлению патентов в сфере высокотехнологичных разработок, а также получению грантов», — говорится в перечне поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», встречи с лидерами технологических проектов и компаний НТИ (Национальной технологической инициативы) и посещения выставки «Конструкторское бюро АСИ».

Срок выполнения — 1 февраля 2020 года, ответственные за выполнение — премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.