Наименьшую часть своего дохода на выплаты по кредитам направляют работники из сфер «Информационные технологии» (13,6%), «Телекоммуникации и связь» (15,7%) и «Маркетинг, реклама и PR» (20,0%). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом, показатель долговой нагрузки (ПДН) в октябре 2019 года остается на относительно невысоком уровне практически во всех отраслях занятости российских заемщиков.

Наибольший ПДН отмечен у работников охранных предприятий (34%), «Фармацевтики и медицины» (33,2%) и социальной сферы (32,8%).



Что касается кадрового состава предприятий и организаций, то меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители «Топ-менеджмента» (14,9%) и «Мидл-менеджмента» (19,8%). В то же время, самый большой ПДН — у работников «Административно-хозяйственного персонала» (30,3%) и «Рабочих специальностей» (29,7%). У «Инженерно-технического персонала» предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 22,6%.

«Показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако, обращает на себя внимание тот факт, что уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно «комфортным» для обслуживания кредитных обязательств. Таким образом, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики».