Сбережения имеет каждый третий россиянин (31%). При этом больше россиян стали откладывать деньги на крупные покупки — недвижимость или автомобиль, а также «на старость». Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Согласно исследованию, средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.

Россияне, имеющие накопления, чаще всего копят без определенной цели, «про запас», при этом за два года доля делающих накопления «про запас» сократилась с 52% до 43%. Кроме того, выяснилось, что граждане стали чаще откладывать средства «на старость»: в 2019 году это вторая по популярности цель накоплений (25%, рост на 9 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом).

Сократилась доля россиян, которые копят на отдых: в 2017 году 26% имеющих накопления сберегали на отдых, в 2019 году их число сократилось до 20%. Чаще на отдых откладывают жители российских столиц (32%). Сельские жители, напротив, делают это реже других (14%).

Выросло число россиян, откладывающих деньги на крупные покупки, такие как недвижимость (9% в 2017 году, 16% в 2019-м) или автомобиль (4% в 2017 году, 12% в 2019-м). На ремонт квартиры или дома копят 17% россиян, имеющих сбережения.

Больше россиян стали копить на образование (свое и близких): 14% в 2019 году, 7% в 2017-м. При этом по результатам предыдущих исследований, число россиян, которые экономят на образовании, в 2019 году выросло по сравнению с 2017—2018 годами.

Еще 9% россиян копят деньги на покупку дорогих вещей, которые они не могут позволить себе сразу (мебель, бытовая техника).

«То, что россияне (и в особенности граждане предпенсионного и пенсионного возраста) стали чаще откладывать деньги именно на старость, может объясняться снижением покупательной способности населения, вследствие чего сократился ресурс привлечения помощи детей и социального окружения в целом. Также это может быть связано с изменениями, связанными с пенсионной реформой, — люди стали меньше рассчитывать на помощь извне и больше полагаться на себя», — комментирует руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко.