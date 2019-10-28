Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал перечень поручений, направленных на стимулирование экономического роста в РФ.

«Я подписал перечень поручений. Он содержит меры, направленные и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности, о которой мы сейчас довольно много говорим, о ее реформировании. В общем, документ достаточно объемный, в нем содержатся различные направления, которые мы с вами обсуждали», — добавил Медведев.



В свою очередь, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ в ближайшее время представит механизм инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 2020 года.

«На федеральном уровне тоже предусмотрено принятия дополнительных решений, речь идет о механизме инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить вам, Дмитрий Анатольевич, на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что принятие законопроекта о защите и поощрении инвестиций также будет способствовать экономическому росту. Правительство РФ готово реструктурировать бюджетные кредиты регионов для наращивания ими инвестиционной активности, добавил Силуанов.

«Есть целый блок, который относится к субъектам РФ, потому что именно там формируется инвестиционный климат, и мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счет ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам РФ за счет более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед РФ, за счет реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны. И с другой, мы говорим о возможности наращивания заимствований, чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики», — сказал он.