Недостаточная самостоятельность регионов препятствует экономическому росту страны, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, можно и нужно увеличивать полномочия регионов.

«Один из важнейших — он, наверное, входит в пятерку главных факторов развития — это отношения нашего федерального центра и субъектов. В этих отношениях не только не изменились принципиальные институты, когда начались нацпроекты. Я бы даже сказал, что ситуация немного усугубилась», — сказал Кудрин, выступая на пленарной сессии Форума стратегов.

По словам главы Счетной палаты, при переходе на нацпроекты самостоятельность субъектов уменьшилась.

«Мы это демонстрируем соответствующими цифрами: трансферты не увеличились в текущем году, а трансферты на нацпроекты увеличились более чем на 130 миллиардов рублей, но они все связаны», — заявил Кудрин.

«Если мы посмотрим на полномочия субъектов РФ, не только связанные с нацпроектами, то им, как правило, этих ресурсов не хватает: будь то на здравоохранение, дороги, исполнение целого ряда социальных обязательств... Важнейшим фактором экономического роста страны является увеличение самостоятельности субъектов, уменьшение регламентации этих трансфертов. При этом я думаю, что есть такая возможность и нужно увеличить самостоятельность субъектов», — добавил он.