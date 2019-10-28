Отрицательные ставки — это наглядный пример того, что сегодня экономика тотально зависит от политики. Эта тема стала лейтмотивом выступлений финансистов на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Отрицательная ставка — это, с одной стороны, насилие над здравым кредитным смыслом, но с другой стороны, это инструмент стимулирования властями банков к долгосрочным инвестициям, — заявил глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в кулуарах форума. Примерами того, по словам Тосуняна, могут быть расширение Северного морского пути в России или реализация программы «Один пояс — один путь» в Китае, или проекты в разных странах, связанные с развитием искусственного интеллекта, энергетики, сельского хозяйства и пр.

Что делать при этом банкам? «Расчет на то, что банки возьмут свое за счет операционных тарифов», — добавляет Тосунян.

Зато бизнес оказывается в выигрышном положении. Это дает шанс на низкоставочное кредитование, говорит Тосунян. Аналогичное мнение высказывал на форуме и главный исполнительный директор компании SACE (государственное экспортно-импортное агентство Италии) Алессандро Дедо. По его словам, для бизнеса текущие ставки — шанс вырваться из затяжного кризиса и заложить базу для долгосрочного развития. Правда, в первую очередь, он говорил об итальянских компаниях: российские банки пока не готовы предложить своим клиентам кредиты по низким ставкам.

Очевидно, что отрицательные ставки — это ненормальная ситуация. Однако Западная Европа живет с ними (или со ставками, близкими к нулю) уже 10 лет, напоминает Алессандро Дедо. Так что отрицательные ставки уже пора воспринимать как новую реальность. «Сколько продлится ненормальная нормальность? Трудно сказать», — рассуждает Гарегин Тосунян. Проблема в том, что в их основе политическое решение, не экономическая реальность, говорит Дедо.

По сути, банкиры на форуме постоянно повторяли идею, которую озвучил экс-премьер-министр Италии Романо Проди. «Мы находимся в ситуации, когда политика не продвигает, а, напротив, тормозит экономику», — заявил он на церемонии открытия форума в Вероне. По его словам, проводимая в мире в последние несколько лет политика негативно влияет на темпы экономического роста.