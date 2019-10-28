Европейцы разрешили 28 октября Греции досрочно погасить 2,7 млрд долларов дорогостоящих кредитов, взятых ею у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом решении Совета управляющих Европейского стабилизационного фонда (EFSF) и созданного на его базе Европейского стабилизационного механизма (ESM) сообщил информационный портал Newsit.gr .

По данным издания, Совет управляющих одобрил заявку, направленную в сентябре этого года министром финансов Греции Христосом Стайкурасом. Она одобрена при условии соблюдения страной взятых обязательств перед кредиторами по реализации согласованных реформ. При этом руководство ESM/EFSF заявило об отказе от своих прав на досрочное погашение Грецией ESM/EFSF кредитов для того, чтобы Афины могли выплатить часть долга МВФ.

«Досрочное погашение Грецией части долга перед МВФ будет выгодно как Греции, так и ЕСМ. Это поможет сэкономить деньги, так как Греция сейчас сама себя финансирует на рынках на более благоприятных условиях по сравнению со стоимостью обслуживания транша, который будет возвращен МВФ. Это улучшит устойчивость долга Греции и будет приветствоваться рынками. Эти преимущества, которые могут быть получены только в том случае, если ESM/EFSF отказывается от своих прав на досрочное погашение, улучшат положение ESM/EFSF в качестве основного кредитора Греции», — заявил глава ESM/EFSF Клаус Реглинг.

В сообщении ESM напоминается, что 16 сентября 2019 года правительство Греции направило в ESM/EFSF официальный запрос на досрочное погашение части кредитов МВФ в размере 2,7 млрд долларов. Без отмены обязательства по погашению долга перед ESM/EFSF Греция должна была бы одновременно выплатить ESM и EFSF 52,2 млрд долларов.

Дорогостоящая часть кредита в 2,7 млрд долларов из всего 8,8 млрд, полученных у МВФ, была взята под достаточно высокую ставку в 4,91% годовых, в то время как затраты греческого государства на обслуживание займов с 10-летним сроком погашения сейчас в среднем составляют примерно 1,6%. Кроме того, благодаря досрочному погашению части долга улучшаются индексы устойчивости государственного долга и ожидается косвенное положительное влияние на кредитный рейтинг страны, считают в Министерстве финансов Греции. Благодаря досрочной выплате будет ограничен валютный риск, так как кредиты МВФ номинированы в американских долларах. Греция также сэкономит 33,07 млн евро до января 2021 года за счет разницы между процентной ставкой по кредитам МВФ и процентной ставкой по финансам, которые будут взяты в долг для их погашения.