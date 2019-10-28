Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам января — сентября 2019 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 4% в годовом выражении, до 11,478 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Чистый процентный доход составил 22,808 миллиарда долларов, что незначительно выше уровня 2018 года. Разводненная прибыль на акцию за девять месяцев составила 0,57 доллара против 0,55 доллара в прошлом году. Выручка выросла на 4% — до 42,727 млрд долларов.

В III квартале чистая прибыль HSBC упала на 24% и составила 2,971 млрд долларов, при этом прогноз аналитиков предполагал показатель на уровне 3,96 млрд долларов. Чистый процентный доход за три месяца сократился на 1,5%, до 7,568 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,15 доллара против 0,19 доллара в 2018 году. Квартальная выручка уменьшилась на 3% — до 13,355 млрд долларов.

«Часть наших бизнесов, особенно в Азии, показали хорошие результаты в условиях трудной внешней среды в третьем квартале. Однако в некоторых регионах показатели были неприемлемы, в основном это касается деятельности в континентальной Европе,… Великобритании и США», — приводятся в сообщении слова главы компании Ноэля Куинна.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).