Банк «ФК Открытие» в очередной раз привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Соответствующие постановления от 4 октября 2019 года вступили в силу 25 октября, свидетельствует информация на сайте регулятора.

По всем восьми постановлениям банк «Открытие» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В каждом из случаев банку назначен штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



ЦБ за последние месяцы многократно сообщал о привлечении «Открытия» к административной ответственности за нарушение ФЗ «О кредитных историях», в том числе отмечались нарушения по еще одной статье КоАП — 15.26.3 («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). В пресс-службе банка тогда отмечали, что «Открытие» работает над тем, чтобы исключить в дальнейшем подобные нарушения, и подчеркивали, что постановления регулятора подтверждают факт отсутствия у «Открытия» каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.