Центральный Банк России разрешил банкам использовать внутридневные кредиты круглосуточно, в выходные и праздничные дни для работы в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Кредиты овернайт, за счет которых происходит погашение задолженности по внутридневному кредиту, будут предоставляться Банком России в завершающем сеансе платежной системы Банка России не только в рабочие дни, но также в выходные и нерабочие праздничные дни, в которые в платежной системе Банка России предоставляются сервисы срочного и несрочного перевода», — говорится в сообщении.

Кредиты овернайт, предоставленные в выходные и нерабочие праздничные дни, будут погашаться в первый рабочий день, следующий за указанными выходными и нерабочими праздничными днями.

Лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт устанавливаются Банком России на основании заключенных с кредитными организациями договоров. Информирование кредитных организаций о лимитах будет осуществляться средствами платежной системы Банка России.

Такая система заработает с 1 января 2020 года.