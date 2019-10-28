Дополнительные доходы бюджета от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли составят 2 трлн рублей за четыре года при цене нефти от 40 долларов за баррель. Об этом заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов на брифинге по льготам для Арктики.

«До 2024 года, если цена нефти будет со следующего года, например, 40 (долларов за баррель — прим. ТАСС), то это будет 2 трлн рублей. Начиная с 2024 года, когда маневр завершится, то бюджет будет более защищен практически на 500 млрд рублей в год. Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть», — сказал он.

Процесс завершения налогового маневра в нефтяной отрасли стартовал в начале 2019 года. До 2024 года будет обнулена экспортная пошлина на нефть при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Государство будет компенсировать затраты на создание инфраструктуры в новой нефтегазовой провинции в Арктике только из дополнительных доходов бюджета при цене отсечения. Сейчас она составляет 42,4 доллара за баррель. Вычет по налогу на прибыль будет предоставляться только на фактически понесенные затраты.



«Есть условие, что если цена нефти ниже базовой цены на нефть, то вычета не будет. Базовая цена в бюджете установлена в 42,4 доллара за баррель, она индексируется каждый год. Вычет будет возникать только в том случае, если цена нефти будет выше базовой цены на нефть, записанной в бюджете», — сказал он.

При этом Сазанов отметил, что компания не сможет претендовать на компенсации, превышающие ее затраты на инфраструктуру, а базовые доходы бюджета не будут затронуты «ни при каком сценарии». Он также опроверг вероятность корректировки цены отсечения в бюджетном правиле для увеличения компенсаций.

В 2019 году цена отсечения в бюджетном правиле составляет 41,6 доллара за баррель. В 2020 году этот показатель повысится до 42,4 доллара за баррель с учетом индексации.



