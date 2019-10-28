Техническая группа информационной безопасности итальянского банка UniCredit обнаружила случай несанкционированного доступа к данным 3 млн клиентов. Банк заверил, что злоумышленники не получили информацию о счетах или доступ к ним, сообщает в понедельник информационный канал Rai News 24 .

Как уточняется, утечка касалась имен и персональной информации. Как выяснилось в ходе проверки, случаи несанкционированного доступа к банкам данных произошли в 2015 году. С тех пор, как утверждает UniCredit, банк значительно укрепил систему защиты данных.