Акибанк в честь своего 26-летия предложил юрлицам и индивидуальным предпринимателям особые условия обслуживания. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы принять участие в предложении, клиенту банка нужно иметь счет, открытый в самый ранний период функционирования банка, движение денежных средств по счету с 1 по 24 ноября 2019 года и статус субъекта малого предпринимательства.

Компания будет получать от 3% до 5% на остаток, бесплатное обслуживание в системе «Интернет-банк» в течение месяца и РКО также в течение месяца.