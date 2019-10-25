РНКБ предлагает «Детскую» карту, которой могут воспользоваться дети в возрасте от шести до 18 лет. Это бесконтактная карта национальной платежной системы «Мир», которая открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Преимущество «Детской» карты заключается в том, что родитель не перечисляет деньги на карту ребенка, а устанавливает доступную сумму для него на собственной карте в рамках ежедневных или месячных лимитов операций. При этом изменить лимиты можно в любое время. Контролировать траты ребенка родители могут через выписку по карте в мобильном приложении или с помощью СМС-информирования», — отмечают в банке.

Карту можно зарегистрировать в Mir Pay и оплачивать покупки в магазинах со смартфона, также с ее помощью можно оплачивать проезд в транспорте, где принимают карты «Мир».

Карту можно открыть в любом отделении РНКБ без присутствия ребенка. Для этого понадобятся паспорт и банковская карта родителя, а также свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка. Стоит отметить, что, получив паспорт в 14 лет, ребенок самостоятельно может открыть карту с разрешения родителя.

«Детская» карта — это альтернатива наличным карманным средствам, благодаря которой дети с ранних лет будут повышать свою финансовую грамотность, — говорит вице-президент — директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. — Ребенок самостоятельно сможет снимать наличные в банкомате, оплачивать покупки в магазине.

Кроме того, в мобильном приложении РНКБ 24/7 уже реализован «Детский модуль», где ребенок увидит доступные средства, выписки по снятию и покупкам по карте, сможет пополнить счет мобильного телефона и пр.

В ближайшем будущем в мобильном приложении банка у ребенка появится возможность открыть специальный «Детский» вклад, что позволит юным финансистам копить на мечту. Банк планирует и в дальнейшем в игровой форме обучать детей базовым финансовым операциям, в том числе обеспечению баланса между денежными поступлениями, расходами и сбережениями.