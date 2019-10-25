Большинство россиян (69%) не делают сбережений, более половины из них (51%) сказали, что в ближайший год они не смогут накопить средства. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Каждый пятый из не имеющих накоплений (21%) посчитал, что вероятность отложить деньги в ближайшее время для него только уменьшится. А 17%, напротив, отметили, что их шансы накопить определенную сумму в следующие 12 месяцев возрастут, а значит, они, возможно, начнут делать сбережения.

Вместе с тем за три года выросло число россиян, которые полагают, что сейчас хорошее время для того, чтобы делать сбережения: в 2016 году об этом говорили 11%, а в 2019-м — 23% опрошенных. Однако каждый пятый респондент (24%) считает, что момент для откладывания денег сейчас неподходящий (35% в 2016 году, 40% в 2017-м).

Треть россиян (31%) в настоящий момент имеют накопления, по сравнению с 2016 годом эта доля выросла на 4 процентных пункта. Сумма, которую россияне считают сбережениями, уменьшилась за последние шесть лет: в 2013 году накоплениями считали сумму примерно в 200 тыс. рублей, в 2019 году — 100 тыс. рублей. Среди имеющих накопления россиян за два года выросло число тех, у кого размер сбережений увеличился (23% — в 2017 году, 35% — в 2019 году).

Растет число россиян, которые уверены, что лучше хранить сбережения в наличной форме, чем на банковском счете. Так, в 2015 году этот вариант выбрали 25% россиян, в 2017-м — 31%, в 2019-м — 32%. Доля тех, кто отдал бы предпочтение банковскому вкладу для сбережений, нестабильна и последние четыре года колеблется в диапазоне от 32% до 39% (32% в 2015 году, 39% в 2017 году, 32% в 2019-м).

Согласно исследованию, сократилось число тех, кто считает, что сбережения лучше хранить на рублевых счетах в банке. В 2015 году этому способу хранения сбережений отдавали предпочтение 60% респондентов, тогда как в 2019 году их число сократилось до 46%. При этом число россиян, полагающих, что средства в банке лучше хранить и на рублевом, и на валютном счете выросло с 22% в 2015-м до 28% в 2019 году.

«Две трети россиян не имеют сбережений, а среди имеющих сбережения наиболее предпочитаемая и фактически распространенная форма — рублевые сбережения в наличных, — отмечает руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко. — Это продиктовано комплексом факторов, среди которых можно выделить несформированность установки на долгосрочное финансовое планирование, которой способствует в том числе макроэкономическая нестабильность; недостаток навыков по работе с инструментами сбережения и инвестирования, а также сложность этих инструментов; стесненное материальное положение, в котором возможно откладывать лишь небольшие суммы денег. Большей распространенности сбережений могло бы поспособствовать появление простого и выгодного продукта, позволяющего осуществлять регулярные и небольшие пополнения».





