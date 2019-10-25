Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за год на 22%. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Денег», проведя исследование ко Дню автомобилиста.



Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза.

В этом году средний чек за бензин составил 819 рублей. Больше всего он в Омске — жители этого города тратят на заправку авто в среднем по 1 204 рубля. На втором месте по среднему чеку оказалась Пермь, в которой водители платят на АЗС 1 196 рублей в среднем за раз. Третью строчку заняла Москва со средним чеком 1 129 рублей. А меньше всего он в Волгограде, где автовладельцы заправляются в среднем за раз на 622 рубля.



За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 4 270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону — 5 228 рублей, Воронеже — 4 342 рубля и Казани — 3 961 рубль. А меньше всего этот показатель в Нижнем Новгороде — 640 рублей.



Средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто — 1 632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге — в среднем по 3 709 рублей. Второе место по среднему чеку досталось Омску — 2 505 рублей, третье заняла Москва — 2 194 рубля. А самыми экономными оказались водители из Красноярска, которые покупают автозапчасти в среднем на 807 рублей.



Средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки составил 940 рублей. Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2 117 рублей), второе — Ростов-на-Дону (2 042 рубля), третье — Казань (2 041 рубль). А вот среди городов с самыми маленькими средними платежами в этой категории лидирует Воронеж — 312 рублей.



Аналитики изучили также расходы пользователей на погашение штрафов ГИБДД. Выяснилось, что средний платеж россиян за нарушения ПДД увеличился за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов с самыми большими средними платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Вероятно, жители этих городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД.



Для исследования учитывались платежи пользователей на сайтах и в мобильных приложениях через «Яндекс.Кассу», а также в торговых точках картами «Яндекс.Денег» с января по октябрь 2018 и 2019 годов.