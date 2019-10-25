«ДомКлик» от Сбербанка и DocDoc запустили программу «Медицинская защита к ипотеке», которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации опытных врачей.

«Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. «Медицинскую защиту к ипотеке» можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья », — говорится в релизе банка.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.