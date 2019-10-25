Банк «Левобережный» запустил мобильную версию интернет-банка Faktura для бизнеса. Теперь корпоративные клиенты, использующие интернет-банк Faktura.ru, смогут скачать его мобильную версию «BL Business Банк Левобережный» в App Store и Google Play, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Данное приложение позволит не только получать информацию по остаткам, но и открывать депозиты, вести журнал бухгалтера, расплачиваться с контрагентами, а также узнавать информацию обо всех актуальных и новых продуктах банка», — говорится в релизе.

Это существенно сэкономит время клиентов и расширит возможности взаимодействия с банком, отмечают в финучреждении.

Для получения доступа к приложению необходимо обратиться в офис банка.