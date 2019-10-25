Банк «Центр-инвест» улучшил условия по тарифам торгового эквайринга для ряда социально значимых категорий. Теперь стартовая ставка по торговому эквайрингу для клиентов составляет от 1,39% по всем картам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Обновленные тарифы предусматривают более гибкие начальные ставки для четырех категорий: «Коммунальные платежи», «Больницы», «Аптеки» и «Образовательные учреждения».

«Для всех клиентов эквайринга банк «Центр-инвест» предоставляет бесплатно терминал с поддержкой бесконтактной технологии оплаты и расходные материалы; обучение персонала и техническую поддержку 24/7; открытие расчетного счета и удобную отчетность через сервис «Бизнес-Онлайн», — говорится в релизе.

В этом году в банке были улучшены условия еще в восьми категориях: «Фастфуд», «Супермаркеты», «АЗС», «Магазины одежды», «Строительные лесоматериалы», «Мебельные магазины», «Автомобильные запчасти», «Продажа, лизинг и облуживание автомобилей». Ранее все торговые точки начинали работу со ставкой 2,5%.

На сегодняшний день эквайринговая сеть банка насчитывает более 6 тыс. терминалов в торговых точках на юге России.