Клиенты МФК «МигКредит» получили возможность вносить платежи по займам через сеть банкоматов Альфа-Банка, говорится в сообщении компании.



«Банкоматы Альфа-Банка могут работать как терминалы по приему наличных денежных средств, то есть для погашения займа совсем не обязательно быть действующим клиентом Альфа-Банка или иметь при себе банковскую карту любого другого эмитента... Для того чтобы сделать платеж, клиенту необходимо в меню банкомата найти поставщика «МигКредит», набрать номер договора и внести денежные средства в купюроприемник. После успешного выполнения операции устройство выдаст чек об оплате», — отмечается в релизе.

Комиссия не взимается, а зачисление денег на счет «МигКредита» производится в режиме реального времени.