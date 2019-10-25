Избыточное регулирование не сможет удержать капитал в РФ, для его присутствия в стране необходимо создавать хорошие условия. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью, трансляция которого велась на официальном канале РБК в YouTube.

«У нас отсутствует регулирование капитального счета, поэтому деньги спокойно уходят и приходят в нашу юрисдикцию. И чтобы они не утекали, нужно не барьеры создавать, а хорошие условия для того, чтобы капитал здесь находился», — сказал он, комментируя возможность либерализации валютного регулирования.

Орешкин также отметил, что правительство считает большую часть регулирования в этой области «рудиментами».

«За него [регулирование] упорно борется ЦБ, который называет непонятные для меня причины, что начнутся какие-то утечки, оттоки и так далее», — добавил министр, подчеркнув, что будет продолжаться дискуссия с Банком России по сокращению избыточных регуляторных мер.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, выступает ли в перспективе за полный отказ от валютного контроля в России.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга ЦБ РФ Елена Шакина на Московском финансовом форуме, который проходил 12—13 сентября, сообщила, что регулятор готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году. По ее словам, договоренность достигнута пока только в рублях, а к 2024 году. можно будет вернуться к обсуждению отмены репатриации в иностранной валюте.