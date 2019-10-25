Банк «Фридом Финанс» открыл новый офис в Воронеже. Отделение расположено по адресу: улица Карла Маркса, д. 67/1, говорится в релизе финучреждения.

Банк оказывает услуги как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты «Фридом Финанса» могут открыть мультивалютную карту или депозит , воспользоваться индексным продуктом или подключить мобильный банк. Для юридических лиц доступно расчетно-кассовое обслуживание и подключение к интернет-банку, ведение сделок РЕПО и счетов овернайт.



Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, обслуживает клиентов — с 9:30 до 17:30; суббота, воскресенье — выходные дни.