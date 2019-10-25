Ослабление крупных российских IT-компаний может негативно сказаться на экономическом развитии России. Такое мнение высказал в интервью телеканалу РБК министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ.

«Я не представляю себе будущего нашей страны без таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru Group,... например. Будущее за компаниями цифровой экономики, а не традиционными секторами — это очевидно, понятно и бесспорно. Если такие компании будут испытывать проблемы, это означает, что будущее у нас будет не настолько хорошим, как нам бы хотелось», — сказал он в интервью, прямая трансляция которого велась на официальном канале РБК в YouTube.

По мнению Орешкина, «Яндекс» является практически единственным в мире поисковиком, который масштабно конкурирует с Google. «И эту конкуренцию не просто выдерживает, а зачастую ее выигрывает», — добавил он.

При этом министр подчеркнул, что существует проблема безопасности, но важно найти правильный баланс. «Разные страны находят разные решения. Китай практически полностью установил файрвол, который [его] ото всех отрезал, западные сервисы не имеют вообще возможности попадать на тот рынок — тоже подход, который мне не кажется правильным», — отметил Орешкин.

Глава МЭР также предупредил, что без таких работодателей, как «Яндекс», может произойти отток высококвалифицированных специалистов. «У нас подвижность человеческого капитала очень высокая, она будет еще выше становиться. Нам нужно бороться за то, чтобы был миграционный приток высококачественных специалистов, а не отток», — указал он.

«Это означает, что в данном случае угроза для безопасности — это отсутствие таких компаний», — заключил Орешкин.