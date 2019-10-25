Столичная полиция завершила расследование уголовного дела о хищении 1,1 млрд рублей из банка «Пересвет», стало известно газете «Коммерсант» . По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу.

Глава «Пересвет-Инвеста» был арестован почти год назад по обвинению в хищении кредита на 330 млн рублей, полученного в банке «Пересвет». Деньги якобы были конвертированы в 10,6 млн долларов, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность Пронину на представление ее интересов и проведение сделок. По данным следствия, в схеме участвовали и другие лица.

За границу средства, полученные в виде кредита, выводились по фиктивному контракту о предоставлении услуг и поставках товаров, при этом ни того, ни другого сделано не было. Все финансовые операции, по версии правоохранителей, осуществлял непосредственно Пронин.

Срок действия кредитного договора истек еще три года назад, но деньги в «Пересвет» возвращены не были. Именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы, напоминает «Коммерсант». Позже была запущена процедура санации банка.

В ходе следствия был установлен еще один преступный эпизод, связанный с хищением денег «Пересвета». В частности, следователи пришли к выводу, что в 2015 году руководство «Пересвет-Инвеста» через ряд подставных фирм получило кредиты почти на 770 млн рублей, которые впоследствии были конвертированы в доллары и оказались на счетах зарегистрированной на Кипре офшорной компании. В июне этого года Олегу Пронину было предъявлено новое обвинение.



Согласно некоторым данным, Пронин в ходе расследования согласился с предъявленным обвинением. При этом, по информации источников «Коммерсанта», Пронин может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве в отношении дольщиков ЖК «Мегаполис» в столичном микрорайоне Новокосино.

Отметим, что на сайте следственного комитета РФ имеется информация за сентябрь прошлого года о возбуждении в Москве уголовного дела в отношении генерального директора АО «Пересвет-Инвест» (имя в сообщении не фигурирует) в связи с тем, что в период с октября 2017 года по июль 2018-го не выплачивалась зарплата более чем 125 сотрудникам организации, задолженность перед которыми превысила 36 млн рублей.



В число учредителей банка «Пересвет» ранее входили структуры Русской православной церкви. С апреля 2017 года в качестве инвестора был выбран Всероссийский Банк Развития Регионов, подконтрольный нефтяной компании «Роснефть».

