Банк России с 25 октября прекратил функции ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в качестве временной администрации по управлению Московским Индустриальным Банком. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как следует из приказа , временная администрация выведена из МИнБанка в связи с формированием органов управления кредитной организации.



Согласно сообщениям МИнБанка, опубликованным в пятницу на портале раскрытия корпоративной информации, его новым президентом, председателем правления стал Дмитрий Пожидаев, который прежде возглавлял УК ФКБС, заняв эту должность летом прошлого года . Он избран на пост президента, предправления МИнБанка сроком на пять лет. До прихода в УК ФКБС в декабре 2017 года Пожидаев занимал должность заместителя директора департамента финансового оздоровления Банка России.

В общей сложности в состав правления МИнБанка включено четыре человека: помимо Пожидаева это Антон Кузнецов, Роман Романенко и Владимир Яшин.



Председателем совета директоров МИнБанка избран Андрей Орешко, который с сегодняшнего дня возглавил УК ФКБС вместо Пожидаева. Орешко с июля 1995 года по май 2019-го работал в Сбербанке ; в июне текущего года пришел в УК ФКБС на должность руководителя проектов, свидетельствует информация на сайте компании.

В новый совет директоров также вошли глава МИнБанка Дмитрий Пожидаев и еще пять человек: Нина Демидова, Екатерина Зверева, Евгений Казанцев, Дмитрий Кононыхин, Денис Концевой.



Прекращены приостанавливавшиеся на время работы временной администрации полномочия прежнего председателя правления МИнБанка Абубакара Арсамакова и бывших членов правления Адама Арсамакова, Малики Абубакировой, Татьяны Борисовой, Александра Крутова, Михаила Курбатова, Алексея Матрёшина, Александра Новикова, Александра Полякова, Антона Рудя и Андрея Тихоцкого.

Также с сегодняшнего дня прекращены полномочия совета директоров банка в старом составе (в него входили Абубакар Арсамаков, Адам Мацаев, Александр Никитин, Евгений Пантелеев, Анжела Раевская, Пшимаф Шевоцуков и Мухадин Эскиндаров).



В сентябре этого года стартовала процедура объединения Московского Индустриального Банка и нижегородского Вокбанка. Реорганизация предусматривает присоединение Вокбанка к МИнБанку. Изначально рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.



ЦБ в июле этого года объявил, что докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем. МИнБанк перешел под контроль регулятора позже в том же месяце, получив в капитал 128,7 млрд рублей. Почти весь пакет акций Вокбанка Центробанк получил в конце августа, по итогам докапитализации кредитной организации на 2,73 млрд рублей.



Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка , возложив функции временной администрации на УК Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке .



Согласно опубликованному в пятницу годовому отчету МИнБанка, его убыток по итогам 2018 года составил более 3,33 млрд рублей (в 2017-м был убыток в 4,96 млрд). Основной причиной убытка является увеличение размера резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, указано в отчете.

